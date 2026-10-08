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Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

Theo dự thảo, các trường được chứng nhận trong Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP) phải nộp phí trước khi giới thiệu sinh viên tham gia OPT.

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Sinh viên Đại học Wisconsin-Madison. Ảnh: Fanpage trường

Mức thu ban đầu là 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng). Sau khi khoản phí ban đầu đã được đóng, mỗi lần giới thiệu tiếp theo là 30.000 USD, bao gồm gia hạn OPT dành cho các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

OPT hiện cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành học, thông thường tối đa 12 tháng.

Người tốt nghiệp các ngành STEM đủ điều kiện có thể được gia hạn thêm 24 tháng. Nếu chịu cả phí ban đầu và một lần gia hạn, tổng khoản thu mới có thể lên tới 100.000 USD.

Với du học sinh Việt Nam, tác động phụ thuộc vào khả năng chi trả và cách phân bổ chi phí của trường.

Tính đến hết năm học 2024-2025, Mỹ có khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế, trong đó du học sinh Việt Nam là gần 25.600.

Dù cơ sở giáo dục là bên phải nộp phí, DHS nêu trong dự thảo rằng trường có thể chuyển gánh nặng tài chính sang sinh viên F-1, toàn bộ sinh viên hoặc nhà tuyển dụng.

Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định mỗi du học sinh Việt Nam đều phải trực tiếp trả 70.000 USD.

Khoản phí lớn cũng có thể khiến các trường hạn chế giới thiệu sinh viên tham gia OPT và ảnh hưởng đến tuyển sinh quốc tế.

DHS cho rằng đề xuất sẽ thúc đẩy các trường tuyển chọn, giám sát chặt chẽ hơn, qua đó hạn chế gian lận và bảo vệ người lao động Mỹ.

DHS tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đến ngày 9-11, sau đó sẽ xem xét để điều chỉnh quy định trước khi ra quyết định chính thức.

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