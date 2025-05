Mỹ bác bỏ thông tin Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza

Trước đó, một nguồn tin từ Hamas cho hay, nhóm này đã “đồng ý với đề xuất mới” của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff “mà phong trào nhận được từ các bên trung gian”. Tuy nhiên, theo bản tin của trang Axios và sự xác nhận từ một phát ngôn viên của ông Witkoff thì Hamas vẫn chưa đồng ý về đề xuất của Mỹ.

Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 19-5. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này được đưa ra giữa bối cảnh Israel gia tăng tấn công tại vùng lãnh thổ Palestine, sau nhiều vòng đàm phán trước đó không đạt được đột phá nào kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng sụp đổ vào giữa tháng 3.

Về phía Israel, ngày 26-5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đưa tất cả con tin từ Gaza trở về. Chính phủ Israel cũng đã từ chối đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian và coi đó là “sự đầu hàng Hamas”. Thay vào đó, Israel tiếp tục ủng hộ “Khuôn khổ Witkoff”-sáng kiến do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra vào tháng 3, đề xuất thả thêm con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn 50 ngày, đồng thời mở ra đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Nhưng đề xuất không đề cập việc rút quân hay trả tự do cho tù nhân Palestine, đây là những điều kiện then chốt của Hamas.