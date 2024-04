Microsoft thuyết phục người dùng PC cũ nâng cấp lên Windows 11

Như là một phần trong động thái nhằm lôi kéo người dùng nâng cấp lên , Microsoft đã bắt đầu triển khai lời nhắc đến người dùng, điều này đã được một số thành viên chia sẻ. Người dùng Reddit Woopinah9 cho biết đã nhận được một lời nhắc xuất hiện trên máy tính của mình khi đang làm việc, trong đó Microsoft đã cảm ơn người dùng Windows 10 với nội dung hiển thị toàn màn hình, nhắc nhở hệ thống rằng thời gian hỗ trợ sắp kết thúc và giải thích thời hạn.

Nội dung lời nhắc cũng bao gồm liên kết đến các bài viết hỗ trợ và thông tin về Windows 11. Các tùy chọn để đóng lời nhắc toàn màn hình này bao gồm các nút Remind me later hoặc Learn more, nghĩa là lời nhắc này có thể xuất hiện lại trong tương lai.



Một số người dùng Windows 10 có thể chuyển trực tiếp sang Windows 11 sau khi nhìn thấy lời nhắc này, nhưng nhiều người không thể làm được điều đó vì máy tính không đáp ứng thông số phần cứng tối thiểu - vốn là rào cản khiến hàng triệu PC không thể nâng cấp lên hệ thống và cuối cùng sẽ bị loại bỏ.

Microsoft đã sử dụng cách tiếp cận tương tự khi quảng cáo lên Windows 10 vào năm 2016. Tuy nhiên, vài tháng sau, công ty đã phải điều chỉnh lời nhắc nâng cấp do người dùng phàn nàn rằng trải nghiệm nâng cấp khó hiểu.

Điều đáng nói là lời nhắc toàn màn hình này không đề cập đến việc nếu người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU), họ có thể tiếp tục sử dụng Windows 10 một cách an toàn sau ngày 14.10.2025. Vào tuần trước, Microsoft cho biết ESU cho mỗi PC Windows 10 cũ sẽ có giá 61 USD trong năm đầu tiên và tăng gấp đôi lên 122 USD trong năm thứ hai và 244 USD trong năm thứ ba. Đáng chú ý, vì ESU là khoản phí tích lũy nên nếu người dùng tham gia ESU vào năm thứ hai sau khi chấm dứt hỗ trợ, họ vẫn phải trả phí của năm đầu tiên. Bộ giá này áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp và Microsoft chưa công bố giá cho người tiêu dùng thông thường.