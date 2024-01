Mang Yang: Khen thưởng 12 tập thể, cá nhân trong công tác dân vận

Trên địa bàn huyện Mang Yang có các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân gồm: Lữ đoàn 40, Lữ đoàn 7, Kho K897, Kho K896, Trung tâm kiểm định đạn dược T265, Trại giam Gia Trung.

Hàng năm, các đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các hương ước ở khu dân cư gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trong năm 2023, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã làm công tác dân vận và đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, đã tổ chức cho 21 chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Đak Jơ Ta với tổng số 120 ngày công, đào nạo vét 1,8 km kênh mương, sửa chữa 2,2 km đường bê tông ra khu sản xuất, hỗ trợ công làm trụ bê tông, lắp 45 bóng năng lượng mặt trời, đổ sân bê tông cho làng; san lấp mặt bằng, trồng cỏ sân vận động 750 m2, đổ 1,5 km đường bê tông, sửa chữa các giọt nước trên địa bàn xã.

Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Câu lạc bộ Con đường xanh trồng 10.000 cây gáo vàng theo chương trình trồng “1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện vận động hiến máu tình nguyện được 148 đơn vị máu.

Tổ chức sửa và khắc phục 2,7 km trục đường chính tại làng Kon Chrah, 3 trục đường chính làng Bok Ayol (xã Hà Ra); sửa chữa, đổ 80 m2 sân bê tông tại sân Trường mẫu giáo điểm trường Làng Kon Chrah. Hỗ trợ 200 ngày công xây dựng 2 nhà tình thương tại làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng. Phối hợp Đảng ủy thị trấn Kon Dơng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn thị trấn Kon Dơng và xã Đak Djrăng...

Ngoài ra, các đơn vị lực lượng vũ trang còn ủng hộ “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” gần 150 triệu đồng; Quỹ “vì người nghèo”, Quỹ phòng-chống thiên tai hơn 130 triệu đồng; tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác dân vận năm 2024. Theo đó, tiếp tục tập trung tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; phòng-chống vượt biên; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn đơn vị đảm nhiệm.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thường xuyên trao đổi, thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phối hợp, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo kịp thời.

Dịp này, 6 tập thể, 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận trên địa bàn huyện năm 2023.