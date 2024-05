Thời gian qua, Phong trào Thi đua quyết thắng được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 280 thực hiện nghiêm túc, lồng ghép vào các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành đạt được những kết quả khả quan, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc biệt, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm được triển khai sâu rộng, công tác huấn luyện ở các cấp luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị hiện có của đơn vị. Hàng năm, Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 đến 85% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 75% trở lên cán bộ cấp trung đội, đại đội; 80% trở lên cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương đạt khá, giỏi trong đó có 35% trở lên giỏi. Giai đoạn 2019-2024, lữ đoàn đã có 14 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng và quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình phòng thủ và nhiều sáng kiến đạt giải cao ở các hội thi do cấp trên tổ chức.

Đối với công tác Đảng, hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng, trên 91% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, đơn vị đã bồi dưỡng cho 74 quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng, kết nạp 24 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng nguyên tắc, đạt 100% kế hoạch, qua đó đã ngăn chặn, hạn chế các vụ việc vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, Lữ đoàn cũng đã đề nghị điều động, bổ nhiệm 91 cán bộ, thăng quân hàm, nâng lương cho 258 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chặt chẽ, đúng quy định. Đối với công tác dân vận, đơn vị đã xây dựng 7 căn nhà chính sách, nhà đồng đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; huy động hơn 1.300 ngày công, 354 ca máy để giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới; làm mới và sửa chữa 45km đường; tặng giống cây trồng, vật nuôi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 200 triệu đồng; nhận giúp đỡ 8 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững.

Với phương châm “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”, đại hội đã đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua Quyết thắng trong thời gian tới. Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình huấn luyện; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 75% trở lên khá giỏi, trong đó 35% trở lên giỏi. Kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu trong đó có 80% khá, giỏi trở lên. Về xây dựng các công trình phòng thủ, thực hiện đúng phương châm “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào “Giờ máy an toàn”, “Ca, kíp thi công kiểu mẫu”.

Dịp này, Chính ủy Lữ đoàn 280 đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.