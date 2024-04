Loạn phòng khám nam khoa 'chui': Thâm nhập sào huyệt

Tin liên quan Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

GÂY SỨC ÉP BUỘC ĐẶT CỌC TIỀN

Qua giới thiệu của Tuấn (nhân viên Phòng khám (PK) điều trị nam giới SaiGon Shine; số 9.x đường Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), chúng tôi tìm đến PK này gặp trực tiếp bác sĩ (BS) để được tư vấn miễn phí. Như Thanh Niên đã phản ánh bài trước, tại địa chỉ này đã được Sở Y tế TP.HCM cấp hoạt động PK chuyên khoa răng hàm mặt thuộc Công ty TNHH SaiGon Shine do BS B.T.M.H chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Vừa bước vào cửa, một nữ nhân viên đến chào đón. Thấy chúng tôi thắc mắc tại sao tên của PK gửi trong tin nhắn khác với tên trên biển quảng cáo đặt trước PK thì nữ nhân viên này hồi đáp: "Đúng rồi anh, ở đây vừa PK vừa là ".

Sau đó, chúng tôi được dẫn lên tầng 2. Khi vào phòng, nữ nhân viên hỏi lý lịch của PV, rồi tư vấn về cách điều trị làm to, dài "cậu nhỏ", cũng như chữa trị xuất tinh sớm. Tư vấn xong, thấy chúng tôi vẫn còn phân vân việc chiếu tia sáng lạ lên "cậu nhỏ" có thể gây hoại tử, ảnh hưởng đến sức khỏe thì cô này trấn an và đưa ra tờ giấy của PK cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Tiếp đó, nhân viên này thúc giục chúng tôi đóng 2 triệu đồng để làm thủ tục điều trị. Lấy lý do muốn hỏi ý kiến gia đình trước khi điều trị, chúng tôi xin ra ngoài gọi điện. Vừa ra ngoài chưa được 1 phút thì nữ nhân viên này yêu cầu PV vào phòng riêng gọi điện vì sợ ảnh hưởng khách khác đang khám bên cạnh. Khi PV quyết định xin về để có thêm thời gian suy nghĩ rồi quay lại điều trị, nữ nhân viên này gọi cho nhân viên tư vấn khác đến làm áp lực để chúng tôi đóng tiền để điều trị... "Đáng lẽ anh đóng 9 triệu đồng nhưng được giảm chỉ còn 2 triệu đồng. Nếu ngày mai anh quay lại sẽ hết được ưu đãi chương trình giảm giá cực sốc này", nữ nhân viên hối thúc.

Người này vừa nói vừa lấy viết, hóa đơn ra ghi và nói PV đóng 2 triệu đồng cho ca điều trị. Thấy chúng tôi từ chối không muốn làm, nữ nhân viên liền chuyển thái độ từ giọng nhỏ nhẹ, từ tốn ban đầu, sang cáu gắt, trợn mắt nhìn chằm chằm vào PV... "Anh lớn rồi tự quyết định, chứ hỏi ý kiến gia đình gì nữa. Nếu có biến chứng, tụi em đã không làm. Tụi em không tồn tại hơn 10 năm nay được, thẳng thắn với anh như vậy", cô này lên giọng gay gắt.

Chúng tôi tiếp tục lấy lý do không đem theo đủ giấy tờ nên xin về và ngày mai sẽ quay lại đóng tiền, làm giấy cam kết điều trị thì nữ nhân viên nói PV đặt cọc 500.000 đồng để giữ chân. Chúng tôi xin đặt cọc 100.000 đồng nhưng người này không đồng ý. "Nếu anh không đồng ý đóng tiền cọc để điều trị thì phải trả phí tư vấn", người này yêu cầu.

Lúc này, chúng tôi có nhắc lại việc trước đó nhân viên tên Tuấn có giới thiệu đến PK gặp trực tiếp BS sẽ được tư vấn miễn phí. Nhân viên này liền tráo trở: "Miễn phí tư vấn cho người đến thăm khám và điều trị, trường hợp anh thì đóng phí tư vấn 500.000 đồng".

Không yêu cầu được chúng tôi đóng phí, 3 người khác (gồm 2 nữ và 1 nam) được gọi đến vây quanh chỗ PV ngồi để tiếp tục gây áp lực bằng cách nói chuyện lớn tiếng, không để chúng tôi trả lời câu hỏi. Thấy vậy, chúng tôi xin nhóm nhân viên giảm bớt tiền cọc và cuối cùng nhóm này chấp nhận tiền đặt cọc 200.000 đồng để "giữ chân", hôm sau đến điều trị...

GIÁP MẶT BÁC SĨ

Trong vai người đi khám, điều trị nam khoa, chúng tôi đến PK quốc tế UCI International (3.x Nguyễn Văn Cừ, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM). Như Thanh Niên phản ánh ở bài trước, TP.HCM chưa cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho cơ sở nào tại địa chỉ nói trên.

Biết chúng tôi đến xin tư vấn thăm khám điều trị "yếu sinh lý, làm to cậu nhỏ", nữ nhân viên ghi thông tin rồi dẫn đưa lên tầng 2, vào một phòng chờ thăm khám rộng khoảng 8 m². Một lát sau, người này yêu cầu chúng tôi qua phòng bên cạnh thay quần dài bằng quần ngắn của PK chuẩn bị sẵn, nằm lên chiếc giường sắt. Liền sau đó, nữ nhân viên lấy sổ ghi chép thông tin, hỏi bệnh lý, nhu cầu cần điều trị, nói sẽ chụp một tấm hình "cậu nhỏ" của chúng tôi để gửi BS xem trước.

Ít phút sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào phòng PV đang nằm. Người này tóc nhuộm vàng, mặt đánh phấn, son môi, mặc bộ quần áo màu đỏ, khoác áo blouse trông như BS và tự giới thiệu tên Tài, sẽ tư vấn thăm khám cho khách hàng. Người này ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, yêu cầu chúng tôi dịch chuyển người lại nằm sát Tài hơn để dễ thăm khám.

Sau khi thăm khám rất kỹ phần "cậu nhỏ" của khách, người tên Tài nói chúng tôi phù hợp với hai phương pháp điều trị.

Thứ nhất, điều trị bằng phương pháp công nghệ cao là chiếu tần số ánh sáng vào dương vật để điều trị xuất tinh sớm. Thứ hai là phương pháp kích hoạt bổ sung tế bào giúp dương vật to hơn, căng da và sẽ hết tình trạng xuất tinh sớm. Tài cho hay phương pháp này có chi phí cao hơn từ vài chục triệu đồng, có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. Hai phương pháp điều trị này đang được giảm giá 80%, và Tài khuyên chúng tôi làm ngay, nếu để bữa khác sẽ không còn được ưu đãi giảm giá.

Chúng tôi hỏi nếu chọn điều trị bằng phương pháp thứ 2 thì được Tài báo giá là 20 triệu đồng. Thấy giá tiền quá cao, chúng tôi đề nghị tư vấn phương pháp thứ nhất. Tài giải thích, khi điều trị phương pháp này trên máy sẽ có các thông số, khách chọn thông số càng lớn thì việc điều trị càng đắt tiền và tăng số năm được cải thiện sinh lý. Ví dụ chọn thông số 30 thì tình trạng cải thiện sinh lý là 6 năm, 40 là 8 năm, 50 là 12 năm. Người này khuyên chúng tôi chọn trong khung từ 30 - 60.

Thấy chúng tôi còn phân vân không muốn điều trị nên Tài đốc thúc: "Chỉ giảm giá hôm nay thôi, anh làm đi, mai quay lại sẽ không còn đâu. Hôm nay 10 thông số đang giảm giá nên chúng tôi chỉ còn 1,999 triệu đồng". Lấy lý do không đủ tiền và cần hỏi thêm ý kiến người nhà, chúng tôi ra về.

(còn tiếp)