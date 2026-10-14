Libya: Mưa xối xả nhấn chìm nhiều tuyến phố ở Tripoli, 2 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 12-10, mưa lớn gây ngập nghiêm trọng tại thủ đô Tripoli của Libya, khiến nhiều tuyến đường và phương tiện chìm trong nước. Chính quyền triển khai các biện pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn cho người dân.

Ông Fadel Abu Arqoub, người đứng đầu chính quyền khu vực trung tâm Tripoli, cho biết trận mưa kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút, gây ngập nặng. Nhiều tuyến phố ghi nhận nước tràn qua, nhấn chìm hàng loạt phương tiện.

Người dân đi bộ bên các phương tiện bị mắc kẹt trên tuyến phố ngập nước sau mưa lớn tại thủ đô Tripoli, Libya, ngày 13-1. Ảnh: AFP

Ngân hàng Jumhouria ở Tripoli xác nhận 1 nhân viên tử vong do điện giật. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ tại Tripoli cho biết đã tìm thấy thi thể người này trong đợt ngập.

Đài truyền hình địa phương đưa tin lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy thi thể 1 người đàn ông khác trong 1 ô tô bị ngập nước.

Chính phủ yêu cầu các đơn vị dịch vụ công khẩn trương triển khai hoạt động tiêu, thoát nước.

Xe chuyên dụng cùng lực lượng phụ trách đường bộ được huy động đến những tuyến giao thông chính để bơm hút nước, dọn bùn và rác do dòng nước cuốn tới.

Tổng Công ty Điện lực Libya (GECOL) thông báo tạm ngắt điện tại một số khu vực của Tripoli sau khi nước tràn vào các trạm điện.

Người phát ngôn Wiam al-Taib cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tính mạng người dân. Việc cấp điện sẽ được khôi phục khi các địa điểm bị ảnh hưởng bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, cơ quan an ninh Tripoli đóng chiều lưu thông về phía Đông trên đường vành đai số 2, bắt đầu từ cầu Đại học, do nước tích tụ trên mặt đường.

Trước đó, tối 12-10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Libya dự báo mưa lớn trên toàn miền Bắc, cảnh báo người dân sống gần các lòng sông cạn và trong những thung lũng đề phòng nguy hiểm.