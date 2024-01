Krông Pa khen thưởng 6 tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo

Năm 2023, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở ở huyện Krông Pa đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tích cực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc việc người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được tăng cường.

Trong năm đã tổ chức được 19 cuộc đối thoại. Trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối thoại 3 lượt; Bí thư 14 xã, thị trấn đối thoại 16 lượt. Triển khai 27 cuộc khảo sát, giám sát theo kế hoạch. Trong đó, HĐND, Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Xã hội, Ban Dân tộc giám sát được 10 cuộc; 14 xã, thị trấn giám sát 17 cuộc. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công 34/37 vụ…

Các lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác quân sự địa phương; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm, huyện đã tổ chức đón nhận 158 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; thường xuyên nắm chắc địa bàn, tình hình Nhân dân, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai trên tất cả các lĩnh vực đời sống và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tạo được sự đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể, 2 cá nhân điển hình Dân vận khéo cấp huyện và khen thưởng 13 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023.