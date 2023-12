Đak Pơ đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Những mô hình tiêu biểu

Huyện đã xây dựng thành công nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả về “Dân vận khéo”. Trong đó, chăn nuôi dúi là một trong những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của Huyện Đoàn Đak Pơ. Anh Lê Thành Trung (thôn An Quý, xã Phú An) cho biết: Trong thời gian học nghề thú y ở Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Bình Định, anh mua mấy cặp dúi về nuôi thử nghiệm. Thấy có kết quả nên năm 2018 tốt nghiệp ra trường, tích lũy được kinh nghiệm, kiến thức, anh mở trang trại nuôi dúi. Hiện trang trại của anh có 400 con dúi.

Ngoài bán dúi giống, dúi thương phẩm của gia đình, anh Trung còn thu mua dúi của một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã cung ứng cho thị trường. Dúi thương phẩm có giá hơn 600 ngàn đồng/kg, dúi giống 1,6-2 triệu đồng/cặp. Mỗi năm, doanh thu từ trang trại dúi của anh đạt khoảng 500 triệu đồng.

“Thấy mô hình nuôi dúi mang lại hiệu quả cao nên 4 hộ dân trên địa bàn xã đã đến học hỏi kỹ thuật rồi đầu tư nuôi. Tháng 11 vừa qua, Hội Nông dân xã thành lập tổ nuôi dúi với 5 thành viên. Tôi làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm tìm đầu ra và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dúi cho các thành viên”-anh Trung chia sẻ.

Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-cho hay: Năm 2023, Huyện Đoàn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác dân vận và đạt được kết quả khả quan. Các Đoàn xã, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” và đăng ký giúp đỡ những thanh niên chậm tiến tại địa phương.

Đoàn xã Yang Bắc vận động nguồn lực xây dựng công trình “Tuyến đường điện thắp sáng đường làng” dài 2,4 km với 42 bóng điện năng lượng mặt trời trị giá 63 triệu đồng dọc đường làng Jro Dơng và kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình em Đinh Thị Nhi ở làng Krông Hra. Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế” tổ dân phố 2 (thị trấn Đak Pơ) và Câu lạc bộ “Thanh niên làm cửa sắt” xã Tân An đã tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên trên địa bàn.

Còn ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân An-cho biết: “Năm 2023, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã tích cực đăng ký tham gia Chương trình OCOP với nhiều sản phẩm như: trà bí đao, trà hoa cúc, trà bạc hà, tinh dầu bạc hà và trà mộc nụ hòe. Các sản phẩm này đều đạt OCOP 3 sao cấp huyện.

Xã cũng xuất ngân sách 48 triệu đồng và vận động người dân đóng góp 40 triệu đồng để lắp đặt 22 mắt camera tại các trục đường chính, ngã ba, ngã tư, khu vực đông dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Theo ông Đặng Thành Công-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua hàng năm.

Năm 2023, toàn huyện có 26 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, các mô hình tiêu biểu, hiệu quả lĩnh vực kinh tế đã tạo sinh kế bền vững cho người nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, các cấp, các ngành tăng cường vận động người dân đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa ngày càng sâu rộng, trọng tâm là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, các ngành, địa phương đã vận động người dân tự nguyện hiến 18.590 m2 đất để mở rộng 18 km đường giao thông nông thôn; tham gia 1.450 ngày công sửa chữa các tuyến đường nội đồng, tu sửa, nạo vét kênh mương; vận động đồng bào theo tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo hướng có trọng tâm, hiệu quả, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở.

Công tác quốc phòng-an ninh được tích cực triển khai gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đặng Thành Công thông tin thêm: “Phát huy những kết quả đạt được, những năm tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương”.