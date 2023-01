Kông Chro vững tin bước vào năm mới

Tin liên quan Nông dân Kông Chro đa dạng hóa sản xuất giúp nâng cao thu nhập

1. Là huyện thuần nông nên phát triển nông nghiệp bền vững luôn được Kông Chro ưu tiên hàng đầu. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện có 3.467 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; gần 490 ha đất kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, liên kết sản xuất theo các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP… được triển khai kịp thời, hướng tới phát triển các sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng nhận diện và yên tâm lựa chọn sản phẩm của địa phương. Đến cuối năm 2022, huyện có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

Trong năm, huyện đã triển khai 3 dự án khoa học và công nghệ bằng hình thức đặt hàng với tổng kinh phí 702 triệu đồng, gồm: xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn tại xã Kông Yang (1,5 ha); mô hình thâm canh cây vải tại xã Sró (1,5 ha) và mô hình trồng cây gừng theo hướng canh tác tổng hợp tại xã Đak Song (0,7 ha). Ngoài ra, 2 mô hình khuyến nông khác là thâm canh cây dừa xiêm xanh (8 ha) tại các xã: Đak Pơ Pho, Yang Nam, Chư Krêy và thâm canh cây xoài Đài Loan (4 ha) ở xã Đak Kơ Ning, thị trấn Kông Chro cũng được thực hiện có hiệu quả.

Cùng với nông nghiệp, các lĩnh vực khác cũng có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 884,55 tỷ đồng (tăng 21,74% so với năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 752 tỷ đồng (tăng 12,24%); tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đến ngày 31-12-2022 đạt 41,59 tỷ đồng (vượt 97,5% chỉ tiêu Nghị quyết)… Ngoài ra, công tác kêu gọi đầu tư và phát triển doanh nghiệp cũng đạt kết quả khả quan. Theo đó, trên địa bàn huyện có 13 dự án được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng 1.772 tỷ đồng; huyện đã đăng ký kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 với 14 dự án. Toàn huyện đã thành lập mới 10 doanh nghiệp (nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 110 đơn vị) và 1 hợp tác xã (nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 17) và hiện có 448 hộ đăng ký kinh doanh.

Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, thông tin-truyền thông, lao động-thương binh và xã hội, văn hóa-thể thao, phòng-chống dịch bệnh…, huyện cũng gặt hái được những kết quả khả quan. Đến cuối năm 2022, toàn huyện giảm được 853 hộ nghèo, tương đương mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 6,33% (vượt 26,55% Nghị quyết). Đây là một kết quả đáng mừng, cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện.

2. Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác này. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 106 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 0,95% Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.498 người. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ tiếp tục được chú trọng. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm. Công tác dân vận đạt được một số kết quả tích cực. Cùng với toàn tỉnh, 147 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định (đạt 100%) gắn với thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tạo ra sự thống nhất từ huyện đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực phối hợp với chính quyền các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa tích cực và sâu rộng. Sau khi tổ chức thành công đại hội hội cựu chiến binh, đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, huyện đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Công đoàn, đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

3. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi 25/25 chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 đã đề ra. Đây chính là tiền đề để huyện có nhiều sự bứt phá hơn nữa trong năm mới 2023 cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025, hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày tái thành lập huyện (30/5/1988-30/5/2023).

Huyện đã thống nhất đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội cần đạt trong năm 2023 gắn với các giải pháp cụ thể để thực hiện. Theo đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,18% trở lên. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, trong đó, tỷ trọng khu vực nông-lâm nghiệp chiếm 40,17%, công nghiệp-xây dựng chiếm 37,21% và dịch vụ chiếm 22,62%. Tiếp tục phát triển hoa, rau, cây ăn quả với diện tích 5.216,45 ha và cây dược liệu 68,9 ha gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Giao khoán đất lâm nghiệp cho người dân để trồng rừng, tạo điều kiện phát triển rừng trồng cá nhân, tổ chức để đạt tỷ lệ che phủ chung 44,75%. Triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư, nhất là đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn năm 2023 đạt 1.095 tỷ đồng trở lên. Chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là 25,95 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 5% trở lên so với năm 2022…

Ngoài ra, huyện phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu về xây dựng Đảng trong năm mới, gồm: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 4,5% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; duy trì 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; 95,94% trưởng thôn là đảng viên; 79,73% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Dẫu khó khăn, thách thức vẫn còn đó, song với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro thêm vững tin bước vào năm mới Quý Mão 2023.

PHAN VĂN TRUNG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện