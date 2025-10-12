Tin nhanh đầu ngày:
+ Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.268 tỷ đồng, đạt 88,3%
+ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam
+ Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025
+ Kiểm tra và xử lý 2.489 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
+ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Nhịp sống hôm nay là thông tin Cảnh báo lừa đảo qua cuộc gọi đổi tem đăng kiểm online
Sắc màu Việt: Nét độc đáo trong nghi lễ bôi huyết lên cột nêu của người Bahnar
Sống khỏe: Thực phẩm nên ăn thường xuyên để ngăn ngừa ung thư dạ dày
Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ