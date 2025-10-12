(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.268 tỷ đồng, đạt 88,3%; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam; Kiểm tra và xử lý 2.489 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...