Không để tiền nằm trong kho bạc

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng 17 người liên quan vừa bị công an khởi tố, tạm giam chỉ là phần nổi của việc khai thác cát lậu. Không chỉ ở An Giang, cát tặc còn hiện diện thời gian dài ở nhiều nơi, có lúc hoạt động ngang nhiên, gây bức xúc trong dư luận.

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào Nhân dân để công tác, chiến đấu và vì Nhân dân phục vụ. Để thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, dù trong thời chiến hay thời bình, mỗi chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhân dân giao phó.