(GLO)- Nhiều năm qua, buôn Thành Công (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) không xảy ra phạm pháp hình sự, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Sự ổn định ấy có phần góp sức không nhỏ của 12 thành viên tổ tự quản.

(GLO)- Công an tỉnh Bắc Giang đang thu giữ gần 200 sản phẩm hàng hóa đồ chơi tình dục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp từ 2 người phụ nữ để xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Loan tố cáo Nguyễn Thành Tâm (Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,66 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

6 người nguyên là cán bộ thuộc một Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự ở tỉnh Hải Dương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

(GLO)- Những năm gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã An Khê diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số cán bộ công tác tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Đà Nẵng.