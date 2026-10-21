Khổ sở vì đường thi công dang dở

(GLO)- Sau 3 năm triển khai, Dự án nâng cấp, mở rộng đường trục xã Phước Mỹ cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn còn nhiều đoạn dang dở do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường trục xã Phước Mỹ (gọi tắt là dự án) được triển khai từ tháng 10-2023. Trước đây, dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Quy Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư.

Dự án có điểm đầu từ khu vực cây xăng Hiệp Hòa (khu phố Thanh Long) đến đoạn cống Ông Hoàng (khu phố Long Thành) với tổng chiều dài 3,3 km.

Trong đó, đoạn đường dài 300 m từ cây xăng Hiệp Hòa đến đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ được mở rộng nền đường lên 27 m, phần còn lại mở rộng lên 19 m.

Đoạn cuối tuyến đường trục qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây) bị sụt lún, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông. Ảnh: N.C

Ban đầu, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 9-2024. Thế nhưng, đến nay, công trình vẫn còn khối lượng công việc tồn đọng rất lớn. Theo ghi nhận của phóng viên, phần đầu tuyến (từ cây xăng Hiệp Hòa đến trụ sở Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây), nhiều đoạn đã hoàn tất việc mở rộng, thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

Tuy nhiên, đoạn đường dài khoảng 1,5 km đi qua xóm 1 (khu phố Long Thành) hiện vẫn còn dở dang. Mặt đường ngổn ngang đất đá, vật liệu rơi vãi; nhiều ổ gà gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bà N.T.D.T. (xóm 1, khu phố Long Thành) phản ánh: “Đường làm nham nhở kéo dài, nhiều đoạn gồ ghề, xe cộ qua lại xóc nảy, gây nhiều bức xúc. Mùa nắng phát sinh bụi bặm, mùa mưa có đoạn ngập nước, sình lún, trơn trượt. Đoạn đường này có Trường Tiểu học Quy Nhơn Tây (điểm trường số 2) nên việc đi học, đưa đón con em của bà con gặp nhiều bất tiện”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng các nhà thầu trong quá trình thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, xử lý vật liệu rơi vãi, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Theo người dân địa phương, trong quá trình triển khai, dự án cũng phát sinh một số bất cập. Trong khi phần lớn người dân đồng thuận với công tác giải tỏa để làm đường, không ít trường hợp lén lút xây dựng tường rào, công trình trong phạm vi dự án với mục đích “đón đầu đền bù”.

Tình trạng này không được ngăn chặn, xử lý kịp thời dẫn đến nhiều vấn đề kéo dài, là một trong những nguyên nhân khiến dự án trì trệ.

Ông Nguyễn Hữu Đường (xóm 1, khu phố Long Thành) cho biết: “Căn nhà và tường rào nằm đối diện nhà tôi được xây dựng khi dự án bắt đầu triển khai, lấn sát mép đường.

Do xây dựng đối phó, chất lượng công trình kém nên khi mưa lũ bị ngã đổ một phần, suýt gây tai nạn cho người đi đường. Phần còn lại không biết sẽ sập lúc nào nhưng đến nay vẫn chưa phá dỡ”.

Hiện nay, đoạn giữa tuyến vẫn còn nhiều nhà dân, công trình nằm rải rác chưa được giải tỏa. Thời gian qua, việc nâng cấp, mở rộng đường được thực hiện theo phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Nhiều nhà cửa, công trình dọc tuyến đường đến nay vẫn chưa giải tỏa mặt bằng. Ảnh: N.C

Việc thi công đứt đoạn, chắp nối dẫn đến tình trạng một số vị trí đã hoàn thành có dấu hiệu xuống cấp, trong khi nhiều đoạn chưa biết đến khi nào mới có mặt bằng sạch để triển khai.

Ông Huỳnh Thế Tri - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất phường Quy Nhơn Tây (đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết: Công trình kéo dài do nhiều nguyên nhân như nhà thầu trước đây không đảm bảo năng lực, một số vướng mắc, phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, nhiều trường hợp vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù, nhiều công trình chưa được tháo dỡ.

Hiện chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công tại những khu vực đã giải phóng mặt bằng. Các đơn vị đang tập trung thi công các hạng mục ở đoạn cuối tuyến qua khu phố Long Thành.

Từ nay đến cuối năm 2026, chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh công tác bồi thường, giải tỏa mặt bằng để triển khai thi công. Đơn vị cũng sẽ kiến nghị UBND phường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận, giúp dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.