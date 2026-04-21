Khai mạc hội thao Cụm thi đua số 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã khai mạc hội thao năm 2026 chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2026).

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Phan Tuấn

Tham gia hội thao có 450 vận động viên đến từ 7 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 gồm: Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ (Gia Lai); Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (Đắk Lắk); Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (Cần Thơ); Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ (Đồng Nai); Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh); Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (TP. Hồ Chí Minh); Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Đà Nẵng).

Hội thao diễn ra từ ngày 21 đến 23-4. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn với 33 nội dung thi đấu gồm: bóng đá nam 7 người, chạy ứng dụng, pickleball, bơi ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe.

Các vận động viên tranh tài môn chạy ứng dụng. Ảnh: Phan Tuấn

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi; góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.