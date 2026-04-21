Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Khai mạc hội thao Cụm thi đua số 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã khai mạc hội thao năm 2026 chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2026).

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Phan Tuấn

Tham gia hội thao có 450 vận động viên đến từ 7 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 gồm: Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ (Gia Lai); Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (Đắk Lắk); Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (Cần Thơ); Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ (Đồng Nai); Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh); Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (TP. Hồ Chí Minh); Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Đà Nẵng).

Hội thao diễn ra từ ngày 21 đến 23-4. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn với 33 nội dung thi đấu gồm: bóng đá nam 7 người, chạy ứng dụng, pickleball, bơi ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe.

Các vận động viên tranh tài môn chạy ứng dụng. Ảnh: Phan Tuấn

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi; góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Thể thao

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Thể thao

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

