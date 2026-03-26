(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

Sau Tết giảm mạnh chỉ còn 2.000-2.500 đồng/kg, thậm chí có thời điểm xuống mức 1.000-1.500 đồng/kg. Hiện vẫn còn khoảng 538 ha đang bước vào cao điểm thu hoạch với tổng sản lượng ước 20.000 tấn; điều này tạo áp lực lớn cho thị trường tiêu thụ.

Trước tình hình này, Sở Công Thương đã nhanh chóng vào cuộc, ban hành văn bản đề nghị các địa phương, doanh nghiệp (DN) phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu. Nhiều DN bán lẻ đã hưởng ứng tích cực, góp phần “giải cứu” một phần sản lượng cho nông dân.

Tại Siêu thị GO! Quy Nhơn, bà Lê Thị Thanh Thảo - Giám đốc siêu thị - cho biết: “Khi xuất khẩu gặp khó, dưa hấu quay về thị trường nội địa, gây áp lực lớn về tiêu thụ. Chúng tôi đã chủ động nhập dưa Gia Lai bán không lợi nhuận với giá khoảng 7.500-8.500 đồng/kg để hỗ trợ nông dân”.

Theo bà Thảo, lượng tiêu thụ tại siêu thị tăng đáng kể nhờ sự hưởng ứng của người dân, song vẫn chưa thể giải quyết hết khối lượng tồn.

Dưa hấu được bán tại Siêu thị GO! Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Tương tự, hệ thống Bách Hóa Xanh cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu Gia Lai tại 2.900 cửa hàng trên toàn quốc. Ông Đậu Như Anh - Giám đốc ngành hàng trái cây của đơn vị - chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là tiêu thụ trên 1.000 tấn dưa hấu trong đợt đồng hành này nhằm hỗ trợ bà con xử lý đầu ra”.

Theo ông, với mạng lưới 62 cửa hàng Bách Hóa Xanh trên toàn tỉnh, DN đang tập trung đẩy mạnh phân phối, ưu tiên trưng bày và bán với giá hợp lý để kích cầu tiêu dùng.

Tuy vậy, theo đánh giá của ngành chức năng, các giải pháp hiện nay chủ yếu mang tính tình thế. Việc “giải cứu” nông sản chỉ là giải pháp trước mắt, không thể kéo dài nếu không có sự thay đổi căn bản trong tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo hướng có kế hoạch, kiểm soát diện tích, sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX và DN để hình thành chuỗi giá trị bền vững. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cũng là yêu cầu cấp thiết.