Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại ga xe lửa ở Ấn Độ

(GLO)- Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.