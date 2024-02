iPhone 17 và 17 Plus sẽ trang bị màn hình 120 Hz

Một báo cáo mới mang đến tin vui dành cho những ai thích mua phiên bản tiêu chuẩn và Plus của dòng iPhone 17 dự kiến được Apple ra mắt vào mùa thu năm sau.

Theo Gizmochina, báo cáo mới nhất cho thấy iPhone 17 và 17 Plus sẽ được thiết kế để thu hút nhiều người dùng hơn bằng màn hình ProMotion 120 Hz - một tính năng trước đây chỉ có trên các mẫu Pro đắt tiền hơn. Bước nhảy vọt đối với tấm nền LTPO OLED trên dòng iPhone 17 sắp ra mắt đánh dấu một sự thay đổi lớn khi những sản phẩm này không chỉ có khả năng cuộn mượt mà hơn mà còn hỗ trợ tính năng Always On. Tính năng này được kích hoạt nhờ khả năng điều chỉnh chính xác tốc độ làm mới xuống 1 Hz nhằm mục đích giữ cho thông tin cần thiết hiển thị mà không làm hao pin.

Quá trình chuyển đổi này sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ hợp tác giữa Apple với BOE, một công ty chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất màn hình. Bất chấp một số trục trặc và các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe do Apple đặt ra, sự hợp tác này dự kiến sẽ mang lại kết quả vào năm 2025. Thách thức của BOE nằm ở việc tăng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của dòng iPhone 17 - một nhiệm vụ vừa khó khăn vừa quan trọng.



Động thái chiến lược này của Apple có thể giúp dòng iPhone cơ bản mang đến cho người dùng những tính năng cao cấp hơn, điều này chắc chắn sẽ thu hút nhiều hơn nữa người mua quan tâm đến dòng sản phẩm này. Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có tăng giá bán các mẫu iPhone cơ bản vì sự nâng cấp này hay không.