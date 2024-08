iOS 18 ra mắt tính năng Clean Up mới dựa trên AI để cạnh tranh với Google Pixel.

Theo TechRadar, Apple vừa giới thiệu tính năng Clean Up mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong bản beta của iOS 18.1, cho phép người dùng xóa các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh và tự động lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, các thử nghiệm ban đầu cho thấy Clean Up vẫn còn nhiều hạn chế so với các công cụ tương tự trên điện thoại Pixel của Google, đặc biệt là về khả năng tái tạo nội dung chân thực sau khi xóa đối tượng.

Tính năng Magic Editor của Google cũng dựa trên AI, nhưng không chỉ loại bỏ đối tượng tốt hơn mà còn cung cấp nhiều tùy chọn kết quả để người dùng lựa chọn, trong khi Clean Up của Apple chỉ đưa ra kết quả duy nhất.

Sự khác biệt này có thể một phần đến từ việc Apple ưu tiên xử lý dữ liệu trên thiết bị để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, trong khi Google sử dụng máy chủ của họ để xử lý ảnh, cho phép họ khai thác sức mạnh tính toán lớn hơn và tạo ra kết quả tốt hơn.

Mặc dù Clean Up vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và có thể được cải thiện trong tương lai, nhưng hiện tại, nó vẫn còn thua kém so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh của các tính năng AI khác của Apple, đặc biệt là khi nhiều tính năng được đồn đoán sẽ bị trì hoãn đến năm sau.

Tuy nhiên, Apple vẫn có lợi thế về bảo mật thông tin người dùng, một yếu tố ngày càng được quan tâm trong thời đại kỹ thuật số. Liệu Apple có thể cải thiện các công cụ AI của mình mà vẫn giữ được ưu điểm về quyền riêng tư hay không vẫn còn chờ câu trả lời trong thời gian sắp tới.

Theo Phong Đỗ (TNO)