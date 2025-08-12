Danh mục
Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ia Boòng vững tin phát triển toàn diện trên chặng đường mới

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Ia Boòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11-8 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới cho địa phương sau sáp nhập.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và nhân dân Ia Boòng đang quyết tâm bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực.

Đảng bộ xã Ia Boòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ các xã Ia Boòng (cũ), Ia Me và Ia O, với 497 đảng viên sinh hoạt tại 34 tổ chức đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy 3 xã đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kinh tế tăng trưởng, nông nghiệp chuyển mình

Ông Vũ Đình Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng, cho hay: Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng được nâng cao; phát triển 76 đảng viên mới, đạt 84% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

91.jpg
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Ia Boòng đã huy động trên 28,1 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hồng Thương

Điểm nhấn trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH nhiệm kỳ qua là tình hình kinh tế của xã tăng trưởng khá. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp được tái cơ cấu với tổng diện tích hơn 9.300 ha, sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 32.615 tấn. Hiện toàn xã có 211 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, tiên tiến; 2 mô hình sản xuất mới ứng dụng tiến bộ KHKT; 3 dự án/131,8 ha liên kết, tiêu thụ cà phê theo chuỗi giá trị. Chăn nuôi phát triển nhanh, tổng đàn gia súc hơn 6.100 con.

Trên địa bàn xã có 3 dự án thủy điện, 24 công trình điện mặt trời mái nhà, 2 dự án khai thác khoáng sản và 87 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2024 và 6 tháng đầu năm nay đạt gần 18,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, xã còn 646 hộ nghèo (tỷ lệ 14,91%), trong số này hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm 22,14%.

Ngoài ra, địa phương đã huy động hơn 28,1 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí, có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới (làng Klũh Klãh, Iắt và Gà). Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, hoạt động VH-TT được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Định hướng phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Ia Boòng xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết; gắn phát triển kinh tế với giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Xã xác định các chỉ tiêu phấn đấu quan trọng như: Tổng thu ngân sách hằng năm tăng10%; tổng giá trị sản phẩm tăng 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 40% so với năm 2025; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%...

93.jpg
Xã Ia Boòng làm tốt công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt duy trì hiệu quả 32 đội cồng chiêng. Ảnh: Hồng Thương

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đảng ủy xã xác định 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết HTX, tổ hợp tác; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung xây dựng mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương. Cùng với đó, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đình Hạnh nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Bên cạnh đó, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân”.

Trên lĩnh vực kinh tế, xã xác định sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, với cây chủ lực là cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng. Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, chia sẻ định hướng: Tới đây, xã tập trung quy hoạch, phát triển vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2030, 100% diện tích cà phê sử dụng giống mới cho năng suất cao (bình quân 3,5 tấn nhân/ha), có ít nhất 2 mã vùng trồng sầu riêng (khoảng 30 ha), 1 cơ sở chế biến sâu hạt điều và sản phẩm đạt OCOP 3 sao…

null