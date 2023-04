Hy hữu phá vụ tàng trữ trái phép hơn 2kg ma túy từ một vụ trộm

Qua lời khai trộm hơn 0,2kg ma túy của Linh, công an khám xét tại nơi ở của Trung, thu giữ nhiều túi nylon, hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng, viên nén ma túy, với khối lượng hơn 1,9kg.

Chiều 26/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng đột xuất cho chiến công của Công an thành phố Thủ Dầu Một đã lập được trong vụ khám phá, bắt giữ vụ tàng trữ trái phép hơn 2,1kg ma túy.

Theo Cơ quan điều tra, vào 22 giờ đêm 23/4, Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Anh Thư 1 (khu phố 12, phường Chánh Nghĩa); qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Khánh Linh (28 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 0,2kg ma túy.

Tiếp tục điều tra, đối tượng Linh khai trộm số ma túy của đối tượng Đỗ Đình Trung (44 tuổi, cũng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Từ vụ trộm này, Cơ quan công an mở rộng điều tra, qua phối hợp với Công an huyện Củ Chi, Thành Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành bắt giữ đối tượng Đỗ Đình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Khám xét tại nơi ở của Trung, lực lượng công an thu giữ nhiều túi nylon, hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng, viên nén ma túy, với khối lượng hơn 1,9kg.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra làm rõ; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khánh Linh và Đỗ Đình Trung về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.