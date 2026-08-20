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“Hộp đen” mới trên xe kinh doanh sẽ ghi lại những gì?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Văn Hóa, Chinhphu.vn)

(GLO)- Từ ngày 13-8-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 319/2026/NĐ-CP, quy định riêng về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý trong việc quản lý phương tiện kinh doanh vận tải bằng dữ liệu số.

Theo quy định mới, thiết bị giám sát hành trình không chỉ ghi nhận vị trí của xe mà còn phải lưu các thông tin về hành trình, tốc độ, số lần và thời gian dừng, đỗ, thời gian lái xe liên tục. Những dữ liệu này giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp theo dõi quá trình vận hành phương tiện, trong đó có việc kiểm soát thời gian làm việc của tài xế.

quản lý phương tiện kinh doanh vận tải bằng dữ liệu số
Quản lý phương tiện kinh doanh vận tải bằng dữ liệu số giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp theo dõi quá trình vận hành phương tiện, trong đó có việc kiểm soát thời gian làm việc của tài xế. Ảnh: Phương Vi

Một điểm mới đáng chú ý là hệ thống còn bao gồm thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Thiết bị này phải ghi hình liên tục trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, qua đó tạo dữ liệu về người đang điều khiển phương tiện và hỗ trợ phát hiện các hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đối với phương tiện thuộc diện phải trang bị thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, hệ thống sẽ ghi nhận hình ảnh bên trong khoang, trong đó có hoạt động người lên và xuống xe. Như vậy, khái niệm “hộp đen” trên xe kinh doanh hiện nay không còn chỉ gắn với GPS, tốc độ hay lộ trình mà mở rộng sang dữ liệu hình ảnh về người lái và hành khách.

Về truyền dữ liệu, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó truyền về máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực. Đối với dữ liệu hình ảnh người lái và khoang chở khách, những thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hoặc hành vi gây mất an toàn cũng được truyền về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực.

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