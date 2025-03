Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition về Việt Nam, "rao giá" tới gần 90 triệu đồng

Vào tháng 7-2024, Honda chính thức trình làng phiên bản giới hạn Scoopy Hello Kitty Limited Edition ở Thái Lan nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu Hello Kitty.

Mẫu xe nhanh chóng tạo cơn sốt nhờ thiết kế độc lạ, số lượng sản xuất giới hạn chỉ 2.000 chiếc và giá bán chỉ 57.900 Baht (tương đương 37 triệu đồng). Tuy nhiên, khi về Việt Nam, mẫu xe này bị đội giá lên gần gấp đôi.

Hình ảnh Honda Scoopy bản giới hạn có mặt tại Việt Nam. Ảnh: S.T

Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition giữ nguyên kiểu dáng của Scoopy thường, nhưng khoác lên mình dàn áo độc quyền trắng - đỏ, kèm theo hình ảnh Hello Kitty đặc trưng.

Xe còn có logo kỷ niệm 50 năm Hello Kitty hai bên thân và lót sàn màu đỏ bắt mắt. Bên hông và ốp dưới sàn xuất hiện hình ảnh chú mèo quen thuộc. Tem đánh số thứ tự sản xuất nằm ở phía sau cổ xe, nâng tầm tính chất "giới hạn" cho dân chơi xe. Thảm lót sàn màu đỏ nổi bật.

Còn lại, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition vẫn sở hữu màn hình thông tin dạng analog kết hợp với kỹ thuật số, đèn LED, hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB, cốp 15,4 lít, phanh CBS (phanh đĩa trước, phanh trống sau).

Honda Scoopy bản giới hạn về Việt Nam có giá sánh ngang những mẫu đắt tiền như Honda SH, Vespa. Ảnh: S.T

Xe sử dụng động cơ eSP 110cc làm mát bằng không khí, cho ra 9 mã lực và mô men xoắn 9,3Nm, đi kèm bộ đề ACG giúp xe khởi động êm hơn và tính năng Idling Stop System (ISS) giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Do không được phân phối chính hãng, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition chủ yếu được nhập khẩu bởi các đại lý tư nhân. Tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương..., mẫu xe này đang được bán với giá dao động từ 85 - 89 triệu đồng, gần gấp đôi so với giá tại Thái Lan.

Phiên bản Giá tại Thái Lan Giá nhập khẩu tại Việt Nam Scoopy Hello Kitty Limited Edition 37 triệu đồng 85 - 89 triệu đồng

So với Honda Vision (giá từ 30-40 triệu đồng), Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition cao gấp hơn 2 lần. Mẫu xe này không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn là một sản phẩm sưu tầm, khẳng định cá tính người sử hữu.

Tuy nhiên, để là sự lựa chọn đáng giá, người mua nên xem xét giá trị thực tiễn và nhu cầu cá nhân trước khi quyết định xuống tiền.