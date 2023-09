Hơn cả sự sẻ chia

Để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho nhân dân, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Sa Thầy và Kon Plông. Từ nguồn vốn đầu tư của các dự án, các khu tái định cư được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đời sống của đa số người dân dần ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những vướng mắc đang được các cấp, các ngành nỗ lực phối hợp để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

(GLO)- Như chúng ta đã từng biết, trong khi trên quê hương Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, cộng đồng bà con các dân tộc đang đoàn kết chung tay lao động, xây dựng quê hương trong yên bình, hạnh phúc, thì ngày 2-2-2001 và 3 năm sau đó là ngày 10-4-2004, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhẹ dạ cả tin nghe theo lời bọn phản động trong và ngoài nước với cái gọi là “Nhà nước Đề ga” hay “Cộng hòa Đề ga” tự trị, do tên phản bội dân tộc mình là Ksor Kơk, “tổng thống” tự xưng và tay chân của hắn lôi kéo, xúi giục, dọa dẫm bắt bà con tập trung kéo nhau đi... đòi quyền lợi, với những yêu sách phi lý!

(GLO)- Sau hơn 2 năm miệt mài rèn luyện, theo đuổi đam mê với cây đàn piano, em Trần Tuấn Kiệt (lớp 8.2, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đã giành được giải ba tại Festival Piano lần thứ II-2023 do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức hồi tháng 3 vừa qua.

Nhiều người dân sống dưới chân núi, bên vách ta luy dương dù vẫn biết là nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, nhưng vẫn phải chấp nhận đối mặt với hiểm nguy. Đó cũng là thực trạng mà hàng chục hộ dân tại thị trấn Đăk Glei và xã Đăk Pek (huyện Đăk Glei, Kon Tum) luôn nơm nớp nỗi lo sạt lở khi mùa mưa đến. Cứ mưa to kéo dài, họ lại bỏ lại tài sản, nhà cửa đi sơ tán ở khu vực an toàn.