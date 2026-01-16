Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 400 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Đak Pơ lần thứ I

(GLO)- Chiều 15-1, UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I. Dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

z7433963681145-3c6e78a516504940b86a9f88229672bd-1505.jpg
Quang cảnh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Đak Pơ lần thứ I. Ảnh: Tuyết Mai

Đại hội được tổ chức với 8 môn thi đấu gồm: bóng chuyền nam, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, điền kinh, việt dã, cờ tướng, cà kheo. Đại hội thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 9 đoàn tham gia.

Trước đó, từ ngày 2 đến 14-1, các đoàn vận động viên đã tranh tài ở các môn thi đấu gồm: bóng chuyền nam, đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo, điền kinh, cờ tướng…

Đại hội Thể dục thể thao xã Đak Pơ lần thứ I là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn xã. Dự kiến đại hội sẽ bế mạc vào ngày 16-1.

