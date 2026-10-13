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Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VGP News)

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Chính sách này được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

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May thời trang là một trong những ngành, nghề trình độ trung cấp thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được giảm 70% học phí theo quy định. Ảnh: Nhã Uyên

Theo Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH, trình độ trung cấp có 203 ngành, nghề và trình độ cao đẳng 152 ngành, nghề. Một số ngành, nghề có mặt ở cả 2 trình độ đào tạo.

Những ngành, nghề được nêu trong danh mục khá đa dạng, từ kỹ thuật, công nghiệp đến dịch vụ và nghệ thuật. Có thể kể đến thanh nhạc, hướng dẫn du lịch, may thời trang, dược, điều dưỡng, kỹ thuật chế biến món ăn, diễn viên múa, công nghệ ô tô, hàn, điện công nghiệp, kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò và nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP còn quy định giảm 70% học phí đối với học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù như: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa và xiếc cũng thuộc diện được hưởng chính sách.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, đáp ứng các điều kiện về nơi thường trú của bản thân và cha hoặc mẹ theo quy định, cũng thuộc đối tượng được giảm 70% học phí.

Các địa bàn được đề cập gồm thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

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