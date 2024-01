Hoàng Đức chấn thương, đội tuyển Việt Nam có khả năng mất thêm 'tinh binh' tại Asian Cup

Tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford ở vòng 19 Premier League, MU đang đối diện với một trận thua tiếp theo.

(GLO)- Chiều 25-12, tại sân bóng K3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ bế mạc Giải vô địch bóng đá nam 7 người thị xã An Khê năm 2023.