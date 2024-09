Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến dự lễ khai giảng.

Hân hoan vào năm học mới

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã đến dự và đánh trống khai trường tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Đây là ngôi trường đã làm tốt sứ mệnh đào tạo nhân tài cho tỉnh, ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong hành trình thực hiện sứ mệnh “trồng người”.

Nếu học sinh lớp 11, 12 đã quen thân với mái trường thì các em lớp 10 vẫn còn chút bỡ ngỡ, ngại ngùng vì một không gian mới, thầy-cô giáo mới và cả những người bạn mới. Em Lưu Trịnh Gia Hân (học sinh lớp 10C1A) bày tỏ: “Chúng em rất háo hức khi được hòa chung vào không khí của ngày khai giảng ở mái trường mà mình hằng mơ ước. Niềm vui trong ngày khai trường giúp chúng em có một tâm thế tốt bước vào năm học mới”.

Đồng cảm xúc, em Siu Thơng (lớp 10A6, Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro) vui vẻ nói: “Hôm nay, em rất vui khi được dự khai giảng ở ngôi trường mới. Em sẽ cố gắng học tập tốt, tham gia các phong trào của lớp, của trường để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô”.

Lo lắng, hồi hộp xen lẫn niềm phấn khởi cũng chính là cảm xúc của em Đỗ Thị Diễm My (lớp 10A2, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh) khi dự lễ khai giảng năm học mới. My chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Do đó, em đã tìm hiểu và có những định hướng nhất định cho chặng đường sắp tới”.

Hơn 1 ngàn học sinh của Trường Tiểu học-THCS và THPT Sao Việt (TP. Pleiku) cũng hào hứng trong ngày khai giảng bởi đây là một năm học hứa hẹn có nhiều sự đột phá của ngôi trường này. Trước những đổi mới mạnh mẽ của nhà trường, các phụ huynh cũng đặt nhiều kỳ vọng.

Chị Phan Thị Kim Ngân (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay: “Năm nay, con tôi bước vào lớp 1. Tôi dắt tay con đến dự lễ khai giảng đầu tiên ở mái trường mới. Tôi mong cháu sẽ có một môi trường học tập hữu ích”.

Chung cảm xúc khi tham dự lễ khai giảng năm học mới, bà Đinh Thị Ana (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) bộc bạch: “Tôi đưa cháu đi dự khai giảng tại Trường THCS và THPT Y Đôn. Năm học mới, tôi mong cháu cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô”.

Tại lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 200 suất học bổng Nay Der (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, các sở, ban, ngành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cũng có nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng nhà trường và học sinh nhằm động viên tinh thần, giúp thầy và trò thêm vững tin bước vào năm học mới.

Dù nhà cách trường hơn 10 km nhưng em Ksor Chơn (lớp 11A3, Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai) vẫn háo hức tới trường thật sớm. Chơn mồ côi cha mẹ và đang ở cùng gia đình chị gái ở làng Dăng, xã Ia O.

Em hào hứng chia sẻ: “Các chú bộ đội quan tâm, hỗ trợ tiền hàng tháng để em yên tâm đến trường. Các thầy-cô giáo luôn quan tâm giúp đỡ nên năm học vừa qua, kết quả học tập của em đạt khá. Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt để sau này có thể cống hiến cho quê hương”.

Chung hoàn cảnh, em Lê Đức Bảo Khang (lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) đã vượt cơn mưa lớn để tới trường dự lễ khai giảng cùng các bạn. Là 1 trong 5 học sinh của trường được tặng xe đạp, Khang xem đây là sự động viên to lớn.

“Cha em mất cách đây 4 năm, một mình mẹ lo việc chăn nuôi để 2 con đủ điều kiện ăn học. Nhà em ở xã Chư Don, cách trường khoảng 8 km. Có xe đạp đi học, em đỡ vất vả hơn nhiều. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”-Khang cho hay.

Lễ khai giảng ở các trường bao gồm phần lễ và phần hội với chương trình khá ngắn gọn, hướng đến học sinh nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm. Đặc biệt, nhiều trường còn kết hợp tổ chức các hoạt động vui chơi rất hấp dẫn như: biểu diễn cồng chiêng, nhảy bao bố, đổ nước vào chai… khiến không khí ngày hội tựu trường càng thêm sôi nổi và ý nghĩa.

Quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học

Trong thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025 gửi ngành Giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, đào tạo.

“Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Các bậc phụ huynh, vì tương lai con em chúng ta, phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình-xã hội trong công tác giáo dục.

Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà”-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng, cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương-cho biết: “Kết quả của thầy và trò nhà trường trong năm qua đã tiếp tục góp phần làm nên bức tranh tươi sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà.

Nhà trường xác định mục tiêu tiếp tục duy trì các chỉ số đã đạt được, phấn đấu thi đua dạy tốt-học tốt để duy trì thành tích cao ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, tiếp tục duy trì môi trường học tập an toàn và hiện đại để học sinh có điều kiện phát huy tài năng và thể hiện đam mê, tinh thần sáng tạo của mình; mỗi thầy-cô giáo tiếp tục thay đổi, đáp ứng việc thực hiện nhiều nhiệm vụ mới. Xây dựng nhà trường với một môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực với các giá trị cốt lõi: trí tuệ, nhân văn, kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo”.

Còn thầy Phùng Văn Khích-Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (huyện Chư Păh) thì bày tỏ: “Trường đóng chân trên địa bàn cụm xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện. Tuy nhiên, tinh thần hiếu học và tham gia các phong trào, hoạt động của học sinh ở đây rất đáng hoan nghênh.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã tiến hành sửa chữa và bổ sung cơ sở vật chất, tổng vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đồng thời, nhà trường đã ký hợp đồng với VNPT Gia Lai cung cấp dịch vụ VNPT E-learning để tăng cường công tác chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong năm học 2024-2025”.

Động viên các thầy-cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trước thềm năm học mới, thầy Đặng Văn Đại-Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (xã Sơn Lang, huyện Kbang) nêu quyết tâm: “Bằng tất cả tâm huyết, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự chăm chỉ, cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh, tinh thần đoàn kết thống nhất của tập thể, chúng ta nhất định sẽ đạt kết quả tốt”.

Chung tinh thần ấy, trước 2.118 học sinh, cô Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku-khẳng định: “Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm, chủ thể; thầy-cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng”, nhà trường tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm đạt các thành tích trong dạy và học”.

Gắn bó với ngôi trường có trên 80% học sinh là người dân tộc thiểu số, cô Lê Thị Chi-Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Gần 20 năm gắn bó với bục giảng, tuy nhiên, mỗi lần khai giảng lại mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. Thầy và trò chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Đây là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy đòi hỏi thầy-cô giáo và các em học sinh đều phải cố gắng, nỗ lực ngay từ đầu năm học”.

Cũng bày tỏ sự háo hức trước năm học mới với nhiều kỳ vọng, em Phạm Nhật Minh (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) hồ hởi: “Đây là năm học rất đặc biệt bởi ngưỡng cửa đại học đang chờ đợi chúng em phía trước. Em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để đạt kết quả tốt”.

Lễ khai giảng của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Krông Pa) có sự xuất hiện của anh Nay Djruêng. Mặc dù bị dị tật bẩm sinh nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã phấn đấu trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Hàng năm, anh vẫn quay trở về tri ân trường cũ cùng chương trình thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” do mình sáng lập.

“Anh Djruêng mang đến niềm cảm hứng cho học trò vùng khó chúng em trong năm học mới. Em cũng bị khuyết tật vận động bẩm sinh, đi lại rất khó khăn. Em sẽ cố gắng vươn lên trên hành trình tri thức và có thể đóng góp cho quê hương như anh Djruêng”-em Rcom Trương (lớp 11A3) bày tỏ.