Hà Nội dự kiến hỗ trợ 65.000 lao động dịp Tết 2027: 6 nhóm đối tượng được ưu tiên

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội dự kiến dành 65 tỷ đồng hỗ trợ 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1 triệu đồng/người.

Ngày 5-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến hỗ trợ 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức 1 triệu đồng/người, tổng kinh phí 65 tỷ đồng.

Các nhóm đối tượng được ưu tiên gồm:

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn: Bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

Người bị ảnh hưởng về việc làm và thu nhập: Bị giảm việc làm, mất việc làm, hoãn hợp đồng lao động hoặc thu nhập giảm sút.

Người làm việc tại doanh nghiệp gặp khó khăn: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khó khăn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng Tết.

Lao động làm công việc đặc thù: Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

Người lao động thuộc nhóm cần được quan tâm: Có hoàn cảnh gia đình chính sách, là người dân tộc thiểu số hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Người lao động làm việc xuyên Tết: Những trường hợp ở lại đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; cùng công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh khoản trợ cấp bằng tiền, LĐLĐ TP. Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 địa điểm.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố hỗ trợ mỗi công đoàn xã, phường 50 triệu đồng để tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trong đó có kinh phí trao 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương và thưởng Tết; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, nhất là đối với người lao động làm thêm giờ hoặc làm việc trong dịp Tết.

Công đoàn cơ sở cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.

Thông qua kế hoạch này, tổ chức Công đoàn Thủ đô hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui tươi, đầm ấm, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.