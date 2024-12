Giáng sinh ấm áp, an lành

(GLO) - Được sự quan tâm các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và ban ngành tỉnh Gia Lai, các giáo xứ và nhà thờ Công giáo, chi hội Tin lành đã diễn ra mùa Giáng sinh năm 2024 thật sự ấm áp, trang trọng và an lành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (trái) tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp Giáng sinh 2024. Ảnh Thanh Nhật

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum.

Các linh mục bày tỏ niềm phấn khởi khi được đón tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ hai từ phải sang) đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2024. Ảnh Thanh Nhật

Đồng thời, tại địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh và ban ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh cũng dành sự quan tâm đầy đủ tới bà con tín đồ.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình (đứng) đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2024 tại các cơ sở đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện. Ảnh Thanh Nhật

Một số địa phương trong tỉnh tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu ở các cơ sở đạo Công giáo và Tin lành, nhân lễ Giáng sinh năm 2024.

Xã Hà Bầu huyện Đak Đoa tổ chức gặp mặt thân mật chức sắc, chức việc đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn xã nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024. Ảnh Thanh Nhật

Lễ Giáng sinh năm 2024 tại tỉnh Gia Lai diễn ra tối 24-12 và ngày 25-12. Các giáo xứ và nhà thờ Công giáo, các chi hội Tin lành trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức chương trình Giáng sinh ý nghĩa.

Chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh còn có phần trình diễn các nhạc cụ truyền thống. Ảnh Thanh Nhật

Ngay từ 19 giờ đêm 24-12, các nhà thờ, giáo xứ Công giáo ở khu vực trung tâm TP.Pleiku như Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng), Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring), Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn)..., bắt đầu tiến hành nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh.

Lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Thăng Thiên TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Đông đảo bà con giáo dân tập hợp về các nhà thờ để kịp tham dự các nội dung trong chương trình đêm Giáng sinh.

Quang cảnh tại các nhà thờ trong dịp đón Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Cùng với phần lễ chính Giáng sinh theo truyền thống (diễn ra vào tối 24-12, sáng và chiều 25-12), các cơ sở đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình diễn nguyện (văn nghệ tổng hợp), với các tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch theo chủ đề mừng Chúa Giáng sinh và tình yêu thương con người, yêu chuộng hoà bình, đón chào năm mới 2025.

Rước tượng Chúa hài đồng trong lễ Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Sau phần văn nghệ tổng hợp, các nhà thờ Công giáo tiến hành nghi thức rước tượng Chúa hài đồng, bước vào phần cử hành nghi lễ chính Giáng sinh cho đến 22 giờ.

Linh mục Nguyễn Quang Vinh cử hành lễ chính Giáng sinh tại Giáo xứ Đức An TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Đồng bào theo đạo Tin lành vui mừng Giáng sinh

Phần thánh ca trong lễ Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Tất cả 72 chi hội Tin lành, cùng hơn 200 điểm nhóm - thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Chi hội Plei Marin - xã Ama Rơn huyện Ia Pa (Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Gia Lai) cùng các điểm nhóm trực thuộc của hệ phái tiến hành nghi lễ chính của Giáng sinh.

Bà con tín hữu dân tộc thiểu số dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Chi hội Tin lành Plei Breng Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Lễ Giáng sinh năm 2024 ở các Chi hội Tin lành có sự tham dự các mục sư và truyền đạo sinh, ban chấp sự và bà con tín hữu… Dịp này, bà con tín hữu còn tổ chức liên hoan mừng lễ Giáng sinh.

Mục sư Phạm Văn Phúc - Trưởng Ban đại diện Ban đại diện Tin lành tỉnh (đứng) cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp địa phương trong tỉnh đối với sinh hoạt tôn giáo của các chi hội Tin lành trên địa bàn tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Theo Mục sư Phạm Văn Phúc - Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh: “Toàn thể chức sắc, tu sỹ và bà con tín hữu đều phấn khởi vì được các cấp, các ngành quan tâm thăm hỏi và chúc mừng dịp lễ trọng . Giáng sinh năm nay ở các Chi hội diễn ra trong không khí trang trọng, bình an”.

Giáo dân tham dự đông đủ trong phần lễ chính Giáng sinh tại các Giáo xứ. Ảnh Thanh Nhật

Năm nay thời tiết lạnh, đường phố có phần vắng hơn so với Giáng sinh năm trước, nhưng không khí mừng đón Giáng sinh luôn nhân lên trong lòng đồng bào theo đạo, cũng như nhiều người dân.

Người dân dạo phố hoà nhịp cùng niềm vui trong đêm Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn đi dạo phố và tham gia các sinh hoạt vui chơi, giao lưu gặp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2025 sắp đến. Các dịch vụ vui chơi, ăn uống thu hút đông đảo khách hàng trong đêm Giáng sinh.

Người dân tham quan và chụp hình lưu niệm tại khu vực các nhà thờ trong đêm giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần cho lễ Giáng sinh diễn ra thật sự ấm áp, trang trọng và bình an.