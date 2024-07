Giám sát công tác đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Chư Prông và Đức Cơ

Ông Ra Lan Song Linh-Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, tổ phó tổ giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia tổ giám sát có đại diện các ban thuộc HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Về phía huyện có đại diện lãnh đạo UBND huyện và TTYT huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ.

Tại TTYT huyện Chư Prông, những năm qua, căn cứ vào các Thông tư hướng dẫn, Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị tiến hành họp, xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc trên cơ sở số lượng sử dụng của năm trước liền kề và tùy theo tình hình thực tế, nhu cầu khám chữa bệnh để đề xuất bổ sung một số danh mục thuốc mới.

TTYT huyện phối hợp tốt với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để thanh toán chi phí khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi chính đáng khi tham gia BHYT. Việc sử dụng quỹ BHYT được đơn vị quản lý sử dụng đúng quy định, không có tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Theo báo cáo của TTYT huyện Chư Prông, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị giai đoạn 2021-2022 đạt 70% và giai đoạn 2023-2024 đạt 55%. Giai đoạn 2023-2024, một số nhà thầu cung ứng đã bị gián đoạn như Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 cung ứng thuốc Ventolin Nebules không liên tục làm ảnh hưởng công tác điều trị bệnh nhân.

Tại TTYT huyện Đức Cơ, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT giai đoạn 2021-2022 đạt 65,39%. Theo đánh giá, tỷ lệ này tương đối thấp do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú thấp so với những năm trước. Giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ này đạt 44,87% do Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng không hoạt động, bệnh nhân đến khám chữa bệnh thấp so với những năm trước.

Lãnh đạo TTYT huyện Đức Cơ cho hay: Đơn vị chủ yếu thực hiện chuyên môn khám, chữa bệnh nên việc triển khai các hình thức về đấu thầu thuốc còn nhiều hạn chế. Một số thuốc không trúng thầu theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị tổ chức đấu thầu lại nhưng số lượng ít nên không có nhà thầu tham gia.

Bên cạnh đó, trong công tác giám định, thanh toán chi phí BHYT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không giám định trong quý hoặc trong năm cùng niên độ, thường để kéo dài sang các năm sau mới giám định và xuất toán những năm trước nên ảnh hưởng đến việc hạch toán nguồn thu, cân đối trên sổ sách kế toán, chậm trễ số liệu khi thực hiện quyết toán báo cáo tài chính năm.

Tại các đơn vị, đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được thảo luận trong buổi làm việc. Để công tác đấu thầu, cung ứng thuốc thuộc danh mục được quỹ BHYT chi trả của các đơn vị hiệu quả hơn, ông Ra Lan Song Linh đề nghị các đơn vị cần có biện pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, để người dân hiểu được quyền lợi từ đó tham gia; nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT; bổ sung các nội dung báo cáo…