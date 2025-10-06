Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư; 18 gian hàng tham gia phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tàu cá tỉnh Gia Lai bị tàu nước ngoài tông chìm xuống biển; Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025...
Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng trong 9 tháng

+ 18 gian hàng tham gia phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi

+ Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Quý tại xã Tuy Phước Bắc

+ Tàu cá tỉnh Gia Lai bị tàu nước ngoài tông chìm xuống biển

+ Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

11:55

Nhịp sống hôm nay

+ Lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu

+ Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025

+ Đi chơi Trung thu nhặt được gần 4 triệu đồng, học sinh lớp 9 trả lại cho người đánh rơi

15:33

Câu chuyện thể thao: 2 tay vợt Gia Lai gây ấn tượng ở Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia

16:44

Sống khỏe: Đạp xe nhẹ nhàng: Bí quyết giữ tim mạch khỏe mạnh sau tuổi 50

18:20

Thời tiết: Bão số 11 Matmo cấp 12 vào vịnh Bắc Bộ, vùng núi nguy cơ cao lũ quét, sạt lở

