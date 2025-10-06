Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư

11:55

Nhịp sống hôm nay

+ Lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu

+ Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025

+ Đi chơi Trung thu nhặt được gần 4 triệu đồng, học sinh lớp 9 trả lại cho người đánh rơi