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Gia Lai: Tập huấn phát triển thư viện số, điểm đọc QR trong trường học

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BẠCH DƯƠNG
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(GLO)- Ngày 31-10, tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyên đề “Xây dựng văn hóa đọc, phát triển thư viện số, điểm đọc QR và kết nối cộng đồng trong trường học” cho hơn 250 nhân viên phụ trách thư viện tại các trường THCS, THPT khu vực phía Tây.

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Hơn 250 nhân viên thư viện, giáo viên phụ trách thư viện tại các trường THCS, THPT khu vực phía Tây tỉnh tham gia tập huấn. Ảnh: Bạch Dương

Đợt tập huấn nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn I (2025 - 2030) của ngành Giáo dục năm 2026; nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

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Báo cáo viên chia sẻ nhiều nội dung, tập trung vào xây dựng văn hóa đọc, phát triển thư viện số, điểm đọc QR và kết nối cộng đồng trong trường học. Ảnh: Bạch Dương

Nội dung tập huấn tập trung vào việc xây dựng văn hóa đọc, phát triển thư viện số, điểm đọc QR và kết nối cộng đồng trong trường học. Qua đó, định hướng đổi mới hoạt động thư viện, đa dạng hóa hình thức tiếp cận sách, tài liệu và học liệu, phát huy vai trò của thư viện trong hỗ trợ dạy học, hình thành thói quen đọc sách và tự học cho học sinh.

Thông qua tập huấn, đội ngũ nhân viên phụ trách thư viện có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế từng trường, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập tích cực.

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