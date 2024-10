Gia Lai tăng tốc tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh sởi

(GLO)- Công an TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa khởi tố 2 vụ án với 2 bị can đều là chủ cơ sở sản xuất giá đỗ về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.