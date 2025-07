Gia Lai: Phẫu thuật thành công khối u kích thước 20cm cho người phụ nữ trẻ

(GLO)- Ngày 17-7, tin từ Bệnh viện Đại học Y dược- Hoàng Anh Gia Lai cho hay, ê kíp y-bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công phẫu thuật nội soi lấy khối u kích thước 20cm ra khởi cơ thể chị Đ.T.K.C. (SN 2000, trú tại phường An Khê).

Theo đó, trong một lần đi khám thai, chị C. tình cờ phát hiện có khối u lớn nằm sau phúc mạc, kích thước lên đến 20cm. Phát hiện này khiến chị C. và gia đình hết sức lo lắng.

Hiện bệnh nhân C. (bìa phải) đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, đủ điều kiện xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, chị C. quyết định giữ lại thai nhi và đợi đến khi bé chào đời mới tiến hành phẫu thuật. Dù quá trình mang thai gặp không ít khó khăn, song tình yêu dành cho con đã tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua.

Sau khi sinh con an toàn, chị C. cùng người nhà đi khám tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đánh giá khối u nằm ở vị trí phức tạp, tư vấn phải mổ hở thay vì mổ nội soi như dự kiến. Thế nhưng, khi vào phòng mổ, sau khi tiêm kháng sinh, chị C. xuất hiện phản ứng dị ứng toàn thân, tim đập nhanh, mạch tăng buộc êkip phải dừng mổ khẩn cấp.

Lần lên bàn mổ thứ hai, chị C. tiếp tục bị dị ứng nặng hơn, cảm giác khó thở và ngột ngạt khiến cuộc phẫu thuật buộc phải hoãn lại.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đã lấy khối u kích thước 20cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân C. Ảnh: ĐVCC

Quay trở về Gia Lai với nỗi lo lắng về bệnh tật, chị C. đã đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và tư vấn đầy đủ cho gia đình.

Ngày 10-7-2025, ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ê kíp phẫu thuật đã lấy khối u kích thước lên đến 20cm ra khỏi cơ thể người bệnh, đặc biệt không xảy ra bất kỳ phản ứng dị ứng nào trong quá trình điều trị.

Hiện bệnh nhân C. đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, đủ điều kiện xuất viện.