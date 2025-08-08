Gia Lai hôm nay 8-8: Đóng 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc-Nam

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu; Đã có 177 học sinh phía Tây tỉnh được các trường trên địa bàn TP. Quy Nhơn (cũ) tiếp nhận; Phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi; Đóng 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc-Nam