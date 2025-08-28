Danh mục
Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 28-8: Quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025

(GLO)- Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau: Trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện; Quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025; Sôi động thị trường bánh Trung thu; Bắt đối tượng đâm chết người ở xã Đak Pơ…
Trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện

02:43

Quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025

05:27

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

06:50

Nghiệm thu mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp

08:17

Sôi động thị trường bánh Trung thu

09:38

Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn là địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Anh Cambridge

10:52

Tặng 200 suất quà cho học sinh khó khăn

11:27

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Thương mại GO! Quy Nhơn

12:55

Bắt đối tượng đâm chết người ở xã Đak Pơ

