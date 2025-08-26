Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai hôm nay

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 26-8: Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy

Gia Lai hôm nay 26-8: Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công; Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy; Thu hút 6 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 7.257 tỷ đồng; Thiếu quan sát dẫn đến tai nạn giao thông, 4 người thương vong…
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:02

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công

03:30

Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy

06:15

Gia Lai thu hút thêm 6 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 7.257 tỷ đồng

07:25

Tăng cường phòng-chống dịch sốt xuất huyết

09:29

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người nghèo và học bổng cho học sinh

10:17

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế

11:44

Trung vệ cao gần 2 m của Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển quốc gia

12:58

Thiếu quan sát dẫn đến tai nạn giao thông, 4 người thương vong

null