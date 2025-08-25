Gia Lai hôm nay 25-8: Đã kêu gọi 3.397 tàu với hơn 23.100 ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh; Gia Lai: Đã kêu gọi 3.397 tàu với hơn 23.100 ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn; Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo và 420 bịch chả ram không rõ nguồn gốc...