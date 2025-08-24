Danh mục
Gia Lai hôm nay 24-8: 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi bị tạm giữ hình sự

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Hoàng Anh Gia Lai thoát diện cảnh báo, ông Đoàn Hoàng Nam giữ 2,55% cổ phần; Trường Đại học Quang Trung công bố điểm chuẩn 10 ngành học; 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi bị tạm giữ hình sự…
Hoàng Anh Gia Lai thoát diện cảnh báo, ông Đoàn Hoàng Nam giữ 2,55% cổ phần

03:54

Trung tâm Khuyến nông Gia Lai hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trên hồ thủy lợi

04:45

Trường Đại học Quang Trung công bố điểm chuẩn 10 ngành học

05:40

Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học

08:20

Bồi dưỡng ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện cho 42 nhà báo, phóng viên

09:35

Gia Lai đăng cai Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025

11:07

Phát hiện bộ xương khô trên núi ở xã Chư A Thai

12:32

6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi bị tạm giữ hình sự

