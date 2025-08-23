Danh mục
Podcast

Gia Lai hôm nay

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 23-8: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai

PHƯƠNG VI MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Thủ tướng Chính phủ: Rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương; Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai; Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:05

Thủ tướng Chính phủ: Rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương

03:57

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai

05:01

Trường Đại học Quy Nhơn: Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất với 27,21 điểm

05:48

Ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

08:24

Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục dịp lễ 2-9

10:06

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào Biển Đông

12:40

Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

