Gia Lai hôm nay 21-8: Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Tiếp nhận hơn 177 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba; Chặn đăng kiểm đối với 1.005 trường hợp chây ì nộp phạt vi phạm giao thông; Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8; Công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Ðịnh lao đao vì bị nợ lương...