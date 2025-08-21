Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai hôm nay

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 21-8: Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8

Gia Lai hôm nay 21-8: Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Tiếp nhận hơn 177 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba; Chặn đăng kiểm đối với 1.005 trường hợp chây ì nộp phạt vi phạm giao thông; Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8; Công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Ðịnh lao đao vì bị nợ lương...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:20

Tiếp nhận hơn 177 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

02:53

Gia Lai: Chặn đăng kiểm đối với 1.005 trường hợp chây ì nộp phạt vi phạm giao thông

03:50

Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8

05:56

Mô hình sản xuất lúa chất lượng hữu cơ ở xã Vạn Đức cho lợi nhuận hơn 25 triệu đồng/ha

07:18

2 tay vợt Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt tại Giải Pickleball Dankbaar Resort Open Cup 2025

08:37

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn chính thức áp dụng bệnh án điện tử từ ngày 1-9

10:20

26 cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

11:15

Công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Ðịnh lao đao vì bị nợ lương

15:13

Kẻ chặt phá vườn cây của người tình lãnh án

15:53

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Phan Trần Tiến

null