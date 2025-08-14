Gia Lai hôm nay 14-8: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày

Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2026
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày
Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc dự kiến diễn ra ngày 17 và 18-8 tại phường Pleiku
Mô hình sản xuất lúa chất lượng ở Hoài Nhơn Đông đạt lợi nhuận gần 17 triệu đồng/ha
Tham vấn giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai
Tặng quà, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Cứu thành công ngư dân trôi dạt 1 ngày trên biển
2 đội U17 Gia Lai chung bảng C Vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2025
Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép