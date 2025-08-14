Danh mục
Gia Lai hôm nay 14-8: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày

Gia Lai hôm nay 14-8: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau: Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2026; Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày; Cứu thành công ngư dân trôi dạt 1 ngày trên biển; Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép…
01:10

Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2026

03:41

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày

04:42

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc dự kiến diễn ra ngày 17 và 18-8 tại phường Pleiku

05:53

Mô hình sản xuất lúa chất lượng ở Hoài Nhơn Đông đạt lợi nhuận gần 17 triệu đồng/ha

07:05

Tham vấn giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai

08:26

Tặng quà, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

09:21

Cứu thành công ngư dân trôi dạt 1 ngày trên biển

10:59

2 đội U17 Gia Lai chung bảng C Vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2025

12:32

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

