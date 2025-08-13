Gia Lai hôm nay 13-8: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Sơn Hải

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Sơn Hải; 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng NTM; Ký kết hợp tác nâng cao dịch vụ y tế và du lịch an toàn; Phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ…