Gia Lai hôm nay 13-8: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Sơn Hải

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Sơn Hải; 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng NTM; Ký kết hợp tác nâng cao dịch vụ y tế và du lịch an toàn; Phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ…
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Sơn Hải

03:03

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với phường Thống Nhất

05:59

4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

06:58

Hơn 1.600 giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục STEM 2018

08:12

Ký kết hợp tác nâng cao dịch vụ y tế và du lịch an toàn

09:52

Y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiến 92 đơn vị máu khẩn cấp

10:42

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

12:47

Phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ

13:30

Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

