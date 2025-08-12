Gia Lai hôm nay 12-8: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai

(GLO)- Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai; Hơn 350 ha lúa vụ Thu và vụ Mùa bị sâu bệnh gây hại; Tiếp nhận 16 công dân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai bị trục xuất từ Campuchia…