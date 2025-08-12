Danh mục
Gia Lai hôm nay 12-8: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai

Gia Lai hôm nay 12-8: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai

(GLO)- Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai; Hơn 350 ha lúa vụ Thu và vụ Mùa bị sâu bệnh gây hại; Tiếp nhận 16 công dân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai bị trục xuất từ Campuchia…
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ vướng quy định về khoáng sản và đất đai

03:52

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

06:06

Dứt điểm chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP trước 31-8

07:31

Hơn 350 ha lúa vụ Thu và vụ Mùa bị sâu bệnh gây hại

09:51

Hợp tác quốc tế đưa Lesson Study vào giảng dạy tại Trường Đại học Quang Trung

10:57

Nâng cao ý thức an toàn giao thông cho doanh nghiệp vận tải

11:50

Tiếp nhận 16 công dân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai bị trục xuất từ Campuchia

13:17

Bị khởi tố vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

