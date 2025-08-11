Gia Lai hôm nay 11-8: Người dân có thể nhận thuốc tại nhà qua VNeID từ tháng 9-2025

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Quân đoàn 34
Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030
Thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến
Thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai
Người dân có thể nhận thuốc tại nhà qua VNeID từ tháng 9-2025
Trao 27 bộ huy chương giải cầu lông “Anh Anh Badminton”
Gia Lai: Hơn 110 vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2 đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản