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Gia Lai đạt giải thưởng phong trào tại cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Chiều 31-10, vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 diễn ra tại Hà Nội. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đạt giải thưởng phong trào với tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học trực tuyến cao nhất.

Cuộc thi có quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT, do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức. Cuộc thi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

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Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai (thứ 5 từ phải sang) nhận giải thưởng phong trào với thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Cuộc thi năm nay được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 trên toàn quốc với 2 bảng thi, tập trung vào các chủ đề: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Từ hơn 2.900 đội tham gia vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 17 đội gồm 8 đội THCS (bảng A) và 9 đội THPT (bảng B) chính thức bước vào vòng chung kết cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Kết quả, giải nhất bảng A thuộc về đội thi NOVARISE - Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng với đề tài "Nẹp cánh tay robot trị liệu (REHAB Play Arm); giải nhất bảng B thuộc về đội thi CDTD - Trường THPT FPT Cần Thơ với đề tài “CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long”. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải triển vọng.

Bên cạnh đó, 10 tỉnh, thành phố và 20 trường học tiêu biểu được Ban Tổ chức vinh danh vì có nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đạt giải thưởng phong trào với tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học trực tuyến cao nhất toàn quốc.

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