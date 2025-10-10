Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới
Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế; Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW...
Mục Tin nhanh đầu ngày:

+ Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

+ Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW

+ Khởi động dự án 4.2 và dự án 5.2 ABC thuộc Chương trình hợp tác Việt-Pháp

13:05

Nhịp sống hôm nay

+ Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho tài xế taxi

+ Hơn 300 sinh viên tham gia chương trình “AI UNLOCK - Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai”

+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai ủng hộ hơn 145 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão

16:59

Sắc màu Việt: UNESCO tôn vinh nghệ thuật trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

19:27

Sống khỏe: Tác dụng bất ngờ của ca cao

20:49

Thời tiết hôm nay: Đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng

