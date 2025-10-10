(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế; Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW...