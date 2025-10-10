Mục Tin nhanh đầu ngày:
+ Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế
+ Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW
+ Khởi động dự án 4.2 và dự án 5.2 ABC thuộc Chương trình hợp tác Việt-Pháp
Nhịp sống hôm nay
+ Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho tài xế taxi
+ Hơn 300 sinh viên tham gia chương trình “AI UNLOCK - Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai”
+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai ủng hộ hơn 145 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão
Sắc màu Việt: UNESCO tôn vinh nghệ thuật trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
Sống khỏe: Tác dụng bất ngờ của ca cao
Thời tiết hôm nay: Đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng