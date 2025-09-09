Gia Lai: Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau bong non do hủ tục “bóp bụng xoay thai”

(GLO)- Sáng 9-9, Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) thông tin vừa phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau bong non, một biến chứng nặng nề sau khi thực hiện hủ tục “bóp bụng xoay thai” trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế Ayun Pa cấp cứu thành công. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế Ayun Pa) tiếp nhận sản phụ N. H’M. (bôn Hiao, xã Ia Rbol) mang thai 39 tuần nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và chảy máu âm đạo sau khi nhờ bà mụ thực hiện hủ tục “bóp bụng xoay thai” để sinh con tại nhà.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ có dấu hiệu nhau bong non, ngôi ngược, suy thai. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá tình trạng sản phụ, các bác sĩ quyết định hội chẩn khẩn toàn viện: mổ cấp cứu, truyền máu cứu sống mẹ, phối hợp với bác sĩ nhi hồi sức sơ sinh trong tình trạng em bé bị suy hô hấp nặng.

Sau 1,5 giờ phẫu thuật, tình trạng sản phụ tạm ổn, trẻ sơ sinh qua cơn nguy kịch. Sau 7 ngày điều trị, cả mẹ và con khỏe mạnh, được xuất viện.

Một phần da em bé bị tổn thương do nắn bóp bụng để xoay thai. Ảnh: ĐVCC

Theo bác sĩ Nay Siu H’Sa Li, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế Ayun Pa), trong dân gian, nhiều bà mụ hay người lớn tuổi truyền nhau cách bóp nắn, xoay thai bằng tay với mong muốn đưa thai về ngôi đầu để sinh dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cách làm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học nên tiềm ẩn nguy cơ tai biến, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ lẫn thai nhi.

Một trong những hậu quả nặng nề nhất là nhau bong non-tình trạng bánh nhau bong sớm khỏi thành tử cung khi thai chưa chào đời. Khi nhau bong non xảy ra, thai nhi sẽ mất nguồn cung cấp oxy và dinh dưỡng, có thể tử vong trong tử cung chỉ trong vài phút. Người mẹ sẽ đối diện với xuất huyết ồ ạt, sốc mất máu, rối loạn đông máu, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì sự an toàn của mẹ và bé, các mẹ bầu tuyệt đối không nên thực hiện hủ tục bóp bụng, xoay thai tại nhà. Khi có thai hãy đến các cơ sở y tế để được khám, siêu âm và tư vấn phương án chăm sóc thai kỳ và sinh con an toàn.