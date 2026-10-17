Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027

(GLO)- Ngày 17-10, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 5204/QĐ-SGDĐT về việc thành lập 9 đội tuyển với tổng số 180 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027.

Trên cơ sở kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT đã lựa chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc để thành lập 9 đội tuyển của tỉnh để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027.

Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, 9 đội tuyển tương ứng với 9 môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh với tổng cộng 180 thí sinh.

Các thí sinh là học sinh của các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT chuyên Chu Văn An, THPT Chi Lăng, THPT số 1 Phù Mỹ, THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT số 2 Phù Mỹ, THPT số 3 An Nhơn, THCS&THPT An Lương, THPT số 2 Tuy Phước, THPT số 2 An Nhơn, THPT Lý Tự Trọng, THPT số 1 Tuy Phước, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Mỹ Thọ và THPT Nguyễn Trân.

Những học sinh có tên trong các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 sẽ hoàn thành chương trình học chính khóa và tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.